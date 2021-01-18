Білорусь позбавила права провести чемпіонат світу з хокею

Члени Ради IIHF (Міжнародної федерації хокею на льоду) прийняли остаточне рішення з приводу перенесення чемпіонату світу 2021 року з Мінську (Білорусь). Про це йдеться на сайті організації.

Турнір вирішили перенести через неможливість забезпечити безпеку при його проведенні в столиці Білорусії.

"Рада вважає, що чемпіонат світу не повинен використовуватися для політичної пропаганди будь-якою стороною. Він визнав, що проведення цього заходу в Мінську було б недоречним, коли є більш серйозні проблеми, які потрібно вирішувати. Також в пріоритеті безпека команд, глядачів і офіційних осіб", - сказав президент Міжнародної федерації хокею на льоду Рене Фазель.

Турнір мав пройти в Ризі та Мінську з 21 травня до 6 червня 2021 року. Куди саме перенесуть білоруські матчі, не уточнюється. Латвія може залишитися єдиною країною-господаркою ЧС.

Як повідомлялося, в кінці серпня лідери країн ЄС заявили, що не вважають президентські вибори в Білорусі вільними та не визнають їх офіційні результати.

ЄС ввів персональні санкції проти ряду білоруських чиновників, в тому числі й проти Олександра Лукашенка.

Схожі санкції ввели США, Великобританія Канада.

На початку жовтня, після введення санкцій, ЄС повідомив, що 7 країн партнерів, в тому числі і Україна підтримали це рішення і висловили готовність до них приєднатися.

У листопаді міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Мінськ підготував список санкцій проти низки офіційних осіб України. За матеріалами Українські Новини.