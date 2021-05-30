Білорусь протягом місяця отримає від Росії 500 млн доларів

Білорусь протягом місяця отримає 500 млн доларів. Це другий транш кредиту на 1,5 млрд доларів, які Москва виділила Мінську.

Про черговий транш домовилися під час зустрічі в Сочі президент РФ Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"До кінця червня перешкод немає, все узгоджено", - повідомив прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков.

Угоду про російський кредит підписали 21 грудня 2020 року, передає білоруська служба "Радіо Свобода". А вже 30 грудня Москва перерахувала Мінську перші 500 млн доларів.

Пєсков також повідомив, що міністерствам транспорту Росії та Білорусі доручено "організувати співпрацю з урахуванням початку канікул і необхідності повернення білорусів з Європи".

Під час зустрічі Путін та Лукашенко також говорили про затримання журналіста Романа Протасевича, його дівчини Софії Сапеги, закриття повітряного простору для Білорусі. Водночас Пєсков запевнив, що очільники країн не обговорювали тему переходу на єдину валюту або додаткової допомоги Білорусі.

Від початку 2021 року Путін і Лукашенко зустрічаються вже втретє.

Тим часом лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що Євросоюз готовий надати Білорусі велику фінансову допомогу в разі, якщо Олександр Лукашенко буде повалений.