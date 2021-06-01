Білорусь та Росія обговорять відкриття авіарейсів в окупований Крим - Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь та Росія "пропрацюють питання" про відкриття авіарейсів в окупований Крим.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Україна закрила для нас небо. У нас є свій санаторій в Криму, в Місхорі, куди люди завжди їздили, літали. Щоб не загострювати відносини, ми через Україну, хто на поїзді, хто на автомобілі, хто на літаку. Зараз закрили небо. Я Путіну сказав: "Ти подумай, як нам потрапити в Крим. Не через Польщу ж ми полетимо: туди теж не пускають", - сказав диктатор.

За словами Лукашенка, в питанні авіарейсів в окупований Крим "не буде проблем".

"Закрили небо - ну що ж, є і більш відкриті держави, через які ми завжди можемо потрапити в Крим", - сказав він.

Диктатор заявив, що він не може заборонити летіти в окупований Крим через Україну.

Путін займається "загонною охотою", і в якості звіра є Олександр Лукашенко - експерт Українського інституту майбутнього Лукашенко заявив, що Росія "в разі загострення" за добу перекине війська до Білорусі

"Це ж не ми ініціатори. Я задав питання Порошенку (ще він був президентом): "А як мені тепер в Крим потрапити?" - "Не питання. Я тебе прошу: тільки через Україну". Я кажу: "Зрозумів". Сьогодні я б хотів задати питання Зеленському: а при бажанні полетіти до Криму, мені як сьогодні? Тільки через Росію", - сказав він.

Лукашенко вважає, що в питанні візитів до окупованого Криму він "абсолютно вільний і не переживає".

"Вони влаштували цю тяганину, цю комбінацію на рівні провокації. Тому, напевно, з мене нічого не візьмеш, як і з усіх інших білорусів", - вважає диктатор. За матеріалами nv.ua