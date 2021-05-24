Білорусь висилає посла Латвії і весь персонал посольства

Послу Латвії запропоновано покинути Білорусь протягом доби. Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.

"Послу запропоновано покинути Білорусь протягом 24 годин. Всьому дипломатичному і адміністративно-технічного складу посольства також запропоновано покинути Білорусь - протягом 48 годин. Залишити тут одного адміністративно-технічного працівника для догляду за будівлею", - сказав міністр.

Так, раніше посол Латвії Ейнарс Семаніс був запрошений в МЗС Білорусі у зв'язку з образою білоруського державного прапора в Ризі.

Влада Риги підняла серед прапорів країн-учасниць чемпіонату світу з хокею біло-червоно-білий прапор, який використовує білоруська опозиція замість чинного державного прапора Білорусі.

Прапори учасників чемпіонату світу знаходяться біля готелю Radisson Blu Hotel Latvija, де живуть гравці збірних - учасниць світової першості. Як повідомляє латвійське видання Diena, крім Стакіса в заміні прапора брав участь міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич. За словами Стакіса, заміна прапора - ініціатива ризької думи.

Влада Латвії раніше засудила дії білоруської влади із затримання опозиціонера Романа Протасевича. Засновник видання Nexta був затриманий після того як літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, здійснив вимушену посадку в Мінську через загрозу теракту.

Спочатку частина матчів чемпіонату світу повинна була пройти в Мінську, проте Міжнародна федерація хокею (IIHF) прийняла рішення перенести всі матчі турніру в Ригу. В якості причини для цього рішення називалася неможливість забезпечити безпеку всім учасникам турніру. За матеріалами УНН.