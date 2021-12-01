Білоруські силовики обстріляли територію Польщі з пневматичної зброї

Білоруські спецслужби цієї ночі обстріляли з пневматичної зброї прожекторні щогли на польському боці кордону, виводячи з ладу лампи освітлення лінії кордону.

З цього приводу до Мінборони Польщі було викликано військового аташе Білорусі у Варшаві, передає Укрінформ з посиланням на польське оборонне відомство.

“В околицях Тересполя обстріляно освітлювальні щогли, встановлені польськими військовими на кордоні з Білоруссю. Лампи було знищено в результаті пострілів з пневматичної зброї. Обстріл вівся з території Білорусі”,- йдеться у повідомленні.

W okolicach Terespola ostrzelane zostały maszty oświetleniowe ustawione przez żołnierzy Wojska Polskiego na granicy z Białorusią. Reflektory zostały zniszczone w wyniku strzałów z broni pneumatycznej. Ostrzału dokonano z terenu Białorusi. pic.twitter.com/TKQziMdbMn

— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) December 1, 2021

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак з цього приводу підкреслив, що такі дії є абсолютно неприпустимими. Відтак, до Міноборони було викликано військового аташе Білорусі для отримання пояснень, що стосується інциденту поблизу Тересполя.

Білоруські силовики віддавна виявляють агресію щодо поляків на кордоні. Зокрема, раніше фіксувалися демонстративне перезаряджання зброї, спрямування зброї у бік поляків, постріли у повітря. Крім того, білоруси активно допомагають мігрантам нищити загородження на кордоні, кидають камінням у бік поляків.

Як відомо, від липня на східному кордоні ЄС із Білоруссю триває криза, викликана штучним генеруванням потоку мігрантів з Близького Сходу до Європи. Гібридні дії проти Польщі, Литви та Латвії здійснює режим Лукашенка за підтримки Кремля.

На польсько-білоруському кордоні від серпня було недопущено спроби понад 40 тис. мігрантів з Близького Сходу, в основному Іраку, проникнути з Білорусі на територію РП.

Польща частково закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, збудувала тимчасові загородження з колючого дроту. До середини наступного року Польща планує збудувати постійне загородження на кордоні з Білоруссю завдовжки майже 200 км та заввишки понад 5 метрів.