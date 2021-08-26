Біля аеропорту Кабула прогримів вибух, є постраждалі
Сьогодні, 26 серпня, біля воріт міжнародного аеропорту в Кабулі пролунав вибух.
Про це повідомив у Twitter представник Пентагону Джон Кірбі.
"Ми можемо підтвердити факт вибуху біля аеропорту Кабула. На цей момент інформація про постраждалих неясна. Ми надамо додаткові відомості, коли зможемо", - написав він.
Водночас телеканал CNN повідомляє, що в результаті вибуху є постраждалі серед афганців.
Офіційний представник США повідомив, що вибух влаштував терорист-смертник, пише Reuters.
Американський канал Fox News інформує, що в результаті підриву терориста- смертника постраждали як мінімум троє американських військових.
Попередньо, вибух стався біля входу до аеропорту, де скупчилися тисячі афганців, які намагаються евакуюватися з країни.
Інформації щодо жертв і подробиць в афганських ЗМІ поки немає.
Раніше США, Британія й Австралія попереджали про загрозу теракту в аеропорту Кабула. Про ризики терактів на кабульський аеропорт заявляв і генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Таліби заявили, що наполягають на завершенні евакуації 31 серпня.
За останніми даними, евакуації з Афганістану чекають понад 10 тисяч осіб. За матеріалами Слово і Діло.