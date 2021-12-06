Блінкен: ми не можемо ризикувати, що Росія повторить агресію проти України, як в 2014 році

Нові акти агресії проти України матимуть серйозні наслідки. На цьому а також на тому, що найкращим способом вругелювання розбіжностей є дипломатія і виконання Мінських домовленості від 2014 та 2015 років, наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що відбулась минулого тижня в Стокгольмі.

"Саме Росія має провести деескалацію, прибрати свої сили і долучитись до дипломатії", - заявив Блінкен в інтерв'ю шведському виданню Nylander в неділю.

Він назвав "серйозним" занепокоєння щодо можливої ескалації агресії Росії і нагадав втрогнення 2014 року. "Ми не можемо ризикувати, що це повториться. Наслідки були б жахливими", - додав він.

Блінкен висловив надію, що "Росія змінить курс дій" а також повторив своє попередження щодо суттєвих наслідків для Росії в разі подальшої агресії.

У вівторок відбудеться розмова відеозв'язком між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним.

"Президент Джозеф Байден матиме розмову по захищеному каналу відеозв'язку з президентом Росії Володимиром Путіни у вівторок, 7 грудня 2021 року. Лідери обговорять широке коло питань американо-російських відносин, в тому числі стратегічну стабільність, кібер та регіональні питання. Президент Байден підкреслить занепокоєння США щодо російських військових дій уздовж кордонів з Україною та підтвердить підтримку США суверенітету та територіальній цілісності України", - йдеться в заяві Білого дому.