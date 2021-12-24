Блінкен обговорив з очільниками НАТО і МЗС Британії спільну відповідь на агресію Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та главою МЗС Великої Британії Елізабет Трасс спільну позицію у відповідь на посилення військової присутності РФ поблизу кордонів України.

Про це повідомили в четвер у Державному департаменті США, передає Укрінформ.

«Держсекретар Блінкен сьогодні обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом спільну стурбованість у зв’язку з нарощуванням Росією військ біля кордонів України», - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що сторони обговорили підхід НАТО щодо РФ, який передбачає готовність Альянсу проводити змістовний діалог з Росією і водночас об’єднання членів НАТО для захисту союзників.

Крім того, в четвер глава Держдепартаменту США поспілкувався з міністром закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс. Під час розмови йшлося про спільні пріоритети, зокрема в контексті «рішучої, спільної відповіді на подальшу агресію Росії проти України».

Сторони також погодились із важливістю «посилити скоординовану підтримку з боку союзників і партнерів» щодо запровадження наслідків для Росії в разі її подальшої агресії проти України.

Сполучені Штати неодноразово заявляли про готовність вести діалог з Росією з метою деескалації конфлікту, однак за умов тісної координації з європейськими союзниками й партнерами.