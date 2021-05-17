Блінкен планує обговорити з Лавровим газопровід "Північний потік - 2"

Держсекретар США Ентоні Блінкен може торкнутися теми газопроводу "Північний потік - 2" в бесіді з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомив представник Держдепартаменту США на брифінгу 16 травня. Стенограму його виступу опубліковано на сайті відомства.

"Я вважаю, що це може статися під час двосторонніх переговорів. Я думаю, що те саме стосується і Лаврова. Ми, як і Конгрес, дуже чітко висловили своє ставлення до "Північного потоку - 2" і заявили, що це російський стратегічний проєкт, який підриває європейську безпеку, європейську енергетичну безпеку", - пояснили в Держдепі.

Водночас у відомстві зазначили, що не прагнуть до ескалації й шукають із Росією "передбачуваніших, стабільніших відносин".

"Ми дивимося на області, де Росія поводилася агресивно і робила зловмисні дії, за які, як сказав президент [США Джо Байден], доведеться заплатити. Ми не збираємося сидіти склавши руки", - попередив представник Держдепартаменту США.

Лавров зустрінеться з Блінкеном 20 травня на полях міністерської сесії Арктичної ради, зауважило РБК. В Арктичну раду входить вісім держав: Росія, США, Канада, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія і Швеція. Пост голови в Арктичній раді перейшов до Росії у травні цього року на період до 2023 року.