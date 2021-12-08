Блінкен подзвонив Мішелю - про що домовилися Штати та ЄС після переговорів Байден-Путін

Держсекретар США Ентоні Блінкен зв'язався з головою Європейської ради Шарлем Мішелем після переговорів президентів США й Росії, щоби обговорити ситуацію навколо України та спільну готовність реагувати на потенційну ескалацію з боку РФ.

Про це повідомили в середу в Державному департаменті США, передає Укрінформ.

"Сторони поділилися занепокоєнням з приводу нарощування Росією військових сил навколо України та наголосили на необхідності деескалації з боку РФ, а також повернення до дипломатії, включно з повним виконанням Мінських угод, які є найкращим способом для розв'язання конфлікту на Донбасі",- зауважили в американському відомстві.

Крім того, Блінкен і Мішель погодилися з необхідністю швидко заподіяти "серйозних наслідків" для Росії, якщо вона вдасться до посилення агресії в Україні.

"Держсекретар Блінкен і голова Мішель підтвердили підтримку США і Європейського Союзу суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України",- підкреслили в Держдепартаменті США.

Після переговорів президентів США і Росії 7 грудня, які головним чином стосувалися російської військової ескалації навколо України, американська сторона заявила, що поінформує про підсумки перемовин європейських союзників та партнерів. Очікується, що в четвер, 9 грудня, Президент США особисто обговорить ці питання з Президентом України.