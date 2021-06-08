Блінкен: США вивчають, як захистити інтереси України, адже "Північний потік-2" це вже реальність

Американська адміністрація визнає, що добудова трубопроводу "Північний потік-2", по суті, вже є реальністю і тому тепер концентрує увагу на питанні про те, як підтримати в складній ситуації інтереси України і ряду інших зацікавлених держав. Про це заявив у вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен, зазначає УНН.

"Реальність полягає в тому, що фізичне завершення (будівництва) трубопроводу було фактично вирішеною справою. Питання на майбутнє зводиться до того, що є найефективнішими нашими (американськими) діями, щоб потримати інтереси України та інших, про яких ідеться, а також наші власні", - сказав глава Держдепу, виступаючи на слуханнях в комітеті з асигнувань Сенату Конгресу США.

Сполучені Штати володіють можливостями для того, щоб пом'якшити наслідки реалізації проекту "Північний потік −2", і будуть це робити, заявив Блінкен.

"У нас, звичайно ж, є можливості працювати з тими, хто надає страхування або інші дозволи", - сказав він. За словами держсекретаря, він буде наполягати на "реальні кроки і конкретних діях", щоб пом'якшити будь-які наслідки від завершення будівництва "Північного потоку-2".

Сьогодні стало відомо, що польська влада намагається домовитися про проведення зустрічі президента республіки Анджея Дуди з американським лідером Джо Байденом перед його зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним.

Польські ЗМІ наводять дані з "декількох незалежних джерел", які "підтверджують, що американський президент не попередив ні Польщу, ні Україну перед тим, як 19 травня оголосити, що він не має наміру продовжувати блокаду будівництва "Північного потоку-2". У Варшаві побоюються, що цей крок стане визначальним для підходу адміністрації Байдена до Польщі й інших країн Східної Європи.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Йшлося про Донбас, Кримську платформу і "Північний потік-2".

Володимир Зеленський акцентував увагу Джо Байдена, що "Північний потік-2" - це не економічний проект. Він створює серйозну загрозу і є викликом. Лідер США запевнив Президента України в гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів.

7 червня Берлін заявив, що сподівається на дотримання угоди про транзит газу між Україною і РФ після запуску "Північного потоку-2".

Уряд Німеччини наполягає на збереженні транзиту природного газу через Україну і після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Раніше Україна попросила Німеччину запросити її на переговори з США по "Північному потоку-2".

1 червня глава МЗС ФРН Хайко Маас підтвердив, що представники уряду ФРН ведуть з адміністрацією США переговори у Вашингтоні з питання реалізації проекту "Північний потік-2" і врегулювання розбіжностей, пов'язаних з будівництвом газопроводу. Раніше про це повідомила медіа-група Funke з посиланням на джерела в Кабміні.

Офіційна представниця Ради національної безпеки Білого дому Емілі Хорн повідомила, що помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в середу обговорив із зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Яном Хеккером, який очолює німецьку делегацію переговірників, Росію, Україну і енергетичну безпеку країн Європи, при цьому група експертів від урядів двох країн провела консультації по "Північному потоку-2".

21 травня Міністерство фінансів США повідомило, що Вашингтон прийняв рішення внести в свої санкційні списки 13 судів Росії, які беруть участь в реалізації проекту будівництва трубопроводу. До чорного списку включені суду "Академік Черський", "Артеміс офшор", "Бахтемір", "Балтійський дослідник", "Фінвал", "Капітан Беклємішев", "Мурман", "Нарвав", "Сивуч", "Рятувальник Карєв", "Умка", "Владислав Стрижов" і "Юрій Топчєв". За матеріалами УНН.