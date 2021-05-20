Блінкен зустрівся з Лавровим в Ісландії. Згадав Україну і тиск на ЗМІ

США глибоко занепокоєні присутністю російських військ біля кордонів України, станом здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального, і репресіями проти опозиційних організацій у Росії. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив міністру закордонних справ РФ Сергієві Лаврову під час зустрічі на полях засідання Арктичної ради на міністерському рівні в Ісландії 19 травня, повідомляють на сайті Держдепартаменту США.

Блінкен окремо згадав заклопотаність ситуацією навколо медіакорпорації "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" та інформаційного порталу "Голос Америки". Росія занесла ці організації у список ЗМІ-"іноземних агентів".

Сполучені Штати прагнуть до стабільніших і передбачуваніших відносин із Росією, зауважив глава Держдепу. Водночас Блінкен підкреслив намір президента США Джозефа Байдена "діяти жорстко" для захисту інтересів Сполучених Штатів у відповідь на кроки Росії, які завдають шкоди Вашингтону чи його союзникам.

Вашингтон укотре закликав Москву звільнити американських громадян Пола Вілана і Тревора Ріда , яких російська сторона тримає в ув'язненні.

Серед інших тем, порушених Блінкеном і Лавровим, - конфлікт Вірменії та Азербайджану навколо Нагірного Карабаху, стримування ядерних програм Ірану і КНДР, а також ситуація в Афганістані. Глави зовнішньополітичних відомств двох країн домовилися продовжувати обговорення.

У своєму Twitter Блінкен заявив, що вирішив зустрітися з Лавровим, щоб "перевірити пропозицію про стабільніші відносини між країнами".

Лавров за підсумками зустрічі заявив, що бесіда "здалася йому конструктивною" і "це була дуже корисна розмова", повідомляють на сайті МЗС РФ.

"Є розуміння необхідності подолати нездорову ситуацію, яка склалася у відносинах між Москвою і Вашингтоном у попередні роки. "Завалів" дуже багато. Розгрібати їх непросто. Відчув у Блінкена і його команди націленість на те, щоб це зробити", - сказав він і пообіцяв, що Росію "не доведеться чекати".

За його словами, на зустрічі було порушено тему дипломатичної "присутності" Росії у США і США в Росії. За його словами, "порочне коло" вигнань дипломатів було розпочато ще за президентства Барака Обами.

"Ця ланцюгова реакція нікого не влаштовує. Відчув у американських колег таке саме відчуття. Будемо готувати пропозиції для наших президентів щодо цих питань і розвитку діалогу стосовно стратегічної стабільності", - сказав Лавров.

Глава МЗС РФ окремо зауважив, що зустріч відбулася за підсумками телефонної розмови президентів Володимира Путіна і Джо Байдена у квітні й висловив надію, що вони "визначать подальші шляхи спільних зусиль із виправлення явно нездорової ситуації у двосторонніх відносинах".

На запитання, "чи дала Росія добро на саміт" за участю глав держав, Лавров відповів: "Ми не митниця, щоб "давати добро". За матеріалами Гордон.