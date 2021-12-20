Боррель: ЄС має брати участь у дискусіях щодо угоди з безпеки НАТО і США, запропонованих Росією

Євросоюз має бути учасником запропонованих Росією переговорів щодо вироблення правових гарантій безпеки у Євроатлантичному регіоні. Про це заявив у своєму недільному блозі голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає УНН.

"Міністерство закордонних справ Росії цієї п'ятниці опублікувало проєкт пропозиції про гарантії безпеки між Росією та США, а також для європейських членів НАТО. Очевидно, що ЄС має бути невід'ємною частиною таких дискусій", - наголошується в ньому.

Боррель наголосив, що "ЄС, звичайно ж, має бути за столом будь-якої дискусії про архітектуру європейської безпеки". "Гельсінський заключний акт і Паризька хартія запропонували нам ключові принципи, на яких будувалася європейська безпека протягом останніх 50 років. ОБСЄ, зокрема, пропонує механізми та правила, що залишаються наріжним каменем будь-якої взаємодії з Росією", - додав він.

У п'ятницю були поширені проєкти договору між РФ та США про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав - членів Організації Північноатлантичного договору. Проєкти документів було передано американській стороні 15 грудня на зустрічі в МЗС РФ.

17 грудня МЗС Росії опублікувало список вимог до НАТО, що передбачає відмову від подальшого розширення на схід та включення України до складу Альянсу, від ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, з яких можливо атакувати територію РФ.

Українська влада і західні партнери останнім часом звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеки нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

На тлі цього президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден 7 грудня провели двосторонні переговори через відеозв'язок, які тривали дві години.

Як заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу за підсумками переговорів Путіна і Байдена, Джо Байден не пішов на поступки Володимиру Путіну щодо гарантій не дозволити Україні вступити в НАТО. За матеріалами УНН.