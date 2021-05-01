Бойцы ГРУ участвовали в войне на Донбассе, - Bellingcat

Главный расследователь проекта Bellingcat, медиаэксперт Христо Грозев в интервью изданию рассказал, что сотрудники ГРУ России были участниками вооруженного конфликта на частично оккупированном Россией украинском Донбассе.

Бойцы ГРУ участвовали в войне на Донбассе

Доказательствами являются биллинги телефонных разговоров между сотрудниками ГРУ и российскими офицерами на Донбассе, которые датируются 2014 - 2016 годами.

Эти биллинги подтверждают общение между руководством подразделения ГРУ 29155 и теми сотрудниками, которые находились в Чехии и Болгарии перед взрывами на военных заводах и складах с боеприпасами, с представителями спецслужб России и сепаратистами с оккупированных территорий.

То, что они были участниками конфликта в Донбассе, - это точно, - подчеркнул Грозев.

Однако добавил, что записей самих разговоров нет.