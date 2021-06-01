Бойовики в Нігерії зажадали викуп за викрадених школярів

Бойовик, викрали в Нігерії близько 150 учнів Ісламської школи в місті Тегіна (штат Нігер), зажадали викуп за їх звільнення. Бандити вимагають майже по 2000 доларів за кожного школяра, погрожуючи в іншому випадку їх вбити.

Про це повідомила Нігерійська газета Vanguardngr з посиланням на директора школи Альхаджі Абубакара Альхасана.

За його словами, викрадачі вимагають заплатити за звільнення школярів 110 млн найр (близько 270 тисяч доларів). "Інакше вони загрожують вбити їх усіх, якщо гроші не будуть виплачені до кінця вівторка", - додав директор.

Він сказав, що негайно передав інформацію про вимогу бандитів владі штату.

Видання зазначає, що уряд штату Нігер пообіцяв не платити викуп за звільнення викрадених людей. На цьому тлі жителі штату стали збирати гроші, які вони мають намір передати бандитам, щоб викупити викрадених дітей.

Нагадаємо, 30 травня бойовики в Нігерії викрали учнів Ісламської школи в місті Тегіна. Йшлося щонайменше про 150 школярів.

Збройні групи, які викрадають людей для отримання викупу, в останні місяці провели серію рейдів по школах і університетах на півночі Нігерії, викравши понад 700 студентів.

Зазначимо, тіла двох іспанських і одного ірландського журналістів були виявлені на сході Буркіна-Фасо (Західна Африка).

РБК-Україна писало, що на початку квітня на південному сході Нігерії озброєні бойовики напали на в'язницю. В результаті понад 1800 ув'язненим вдалося втекти.

За матеріалами РБК-Україна