Британія не знайшла доказів шпигунства в інциденті із секретними документами щодо Defender

Влада Великобританії не знайшла жодних доказів шпигунства щодо інциденту, коли в червні секретні військові документи, які стосуються есмінця Defender, опинилися на автобусній зупинці у графстві Кент. Про це 19 липня заявив міністр оборони країни Бен Воллес.

За його словами, розслідування підтвердило обставини втрати секретних документів, про які раніше повідомляв сам посадовець, який їх загубив. Винного тимчасово усунули від роботи із секретними документами.

У міноборони країни вважають, що їм вдалося відновити всі секретні документи.

"Слідство не знайшло доказів шпигунства і дійшло висновку, що наші супротивники не компрометували документів", - додав міністр.

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27 червня BBC повідомила, що отримала у своє розпорядження кілька секретних документів міноборони країни. У них, серед іншого, йшлося про інцидент із британським есмінцем Defender у Чорному морі, коли Росія заявила, що він "порушив кордон" РФ поблизу окупованого Криму.

Документи виявили на автобусній зупинці у графстві Кент. Вони підтверджували, що прохід британського есмінця поблизу окупованого Криму був продуманим рішенням британського уряду, щоб продемонструвати підтримку Україні, попри на можливі ризики.

Як виявилося, документи на зупинці втратив високопосадовець міноборони Великобританії, його імені не називали. Цей посадовець сам повідомив про втрату. За матеріалами Гордон.