Британія, США та ще три країни створять фонд в підтримку України

Сьогодні у Києві Міністр МЗС Великої Британії у справах європейського сусідства пані Венді Мортон оголосила про створення нового Фонду "Партнерство за сильну Україну". Про це інформують у посольстві Великої Британії в Україні, пише УНН.

Зазначають, що Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США допоможуть пом'якшити дестабілізуючий вплив Росії у південних і східних регіонах України.

Фонд "Партнерство за сильну Україну" розпочне свою роботу до грудня 2021 року і має на меті залучити до 35 млн фунтів від донорів протягом трьох років. Фінансування буде спрямовано на ініціативи, які сприяють зміцненню спроможності регіонів, що потерпають від конфлікту, наприклад, забезпечення технічних консультацій владі або надання грантових інвестиції, які створюють економічні можливості й поліпшують доступ до державних послуг для мешканців південної та східної України.

"Це має призвести до підвищення якості державних послуг, збільшення доходів домогосподарств і посилення зв'язків між громадами, розділеними конфліктом", - запевняють у посольстві.