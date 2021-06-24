Британський корабель у Чорному морі нагадав про невизнання російської анексії Криму, каже прем'єр-міністр Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що проходження британського військового корабля 23 червня у Чорному морі біля Криму було демонстрацією невизнання російської анексії українського півострова.

Джонсон підтвердив цілеспрямованість дій есмінця Defender, який згідно з твердженням Росії у середу порушив російські територіальні води поблизу порту Севастополь.

"Наш корабель разом з іншими захищає наші цінності, в які ми віримо: демократію, права людини, рівноправ'я, а також верховенство закону і свободу мореплавства", - сказав прем'єр-міністр.

Москва заявляє, що її катери берегової охорони та літаки застосували попереджувальний вогонь, але Лондон каже, що не визнає російського бачення того, що сталося.

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Британський прем'єр-міністр заявив, що про російські води там не йдеться.

"Важливо те, що ми не визнаємо російську анексію Криму. Це частина суверенної української території. Цілковито правильно підтримувати закон і домагатися свободи мореплавства, обравши найкоротший шлях між двома пунктами", - наголосив Джонсон.

Український посол у Лондоні Вадим Пристайко у середу сказав британському радіо, що есмінець Defender перебував у тих водах на запрошення України і був там бажаним гостем.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков у четвер назвав дії британського корабля "навмисною провокацією" і заявив, що вони "не відповідали міжнародним законам".

Пєсков висловив сподівання, що вчорашній інцидент не стане "тенденцією". За матеріалами ukrainian.voanews.com