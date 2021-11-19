Бундестаг узаконив обмежувальні заходи з протидії коронавірусу

Німецький Бундестаг схвалив у четвер, 18 листопада, зміни до закону про захист від інфекцій, що ставлять заходи з протидії коронавірусу на нову правову основу.

Нові правила, як очікується, набудуть чинності 25 листопада, коли завершиться дія надзвичайного стану, який вже не продовжуватимуть, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Зокрема, на робочому місці та в громадському транспорті планується запровадити правило 3G – вакциновані, ті, хто одужав, та протестовані. Запроваджується обов’язок тестування працівників і відвідувачів у будинках для людей похилого віку і в медичних установах. Влада на місцях може і надалі запроваджувати обмеження на контакти в громадських місцях і приватних просторах.

Поправки до закону прийняті більшістю нової коаліції – соціал-демократів, лібералів і «Зелених», проти голосували ХДС/ХСС і «Альтернатива для Німеччини», Ліві утрималися.

Документ має ще схвалити Бундесрат у п’ятницю, 19 листопада.

Якщо це станеться, надзвичайна ситуація загальнодержавного масштабу, яка діяла з 24 квітня цього року і яка продовжувалась кожні 3 місяці, завершиться. Вона була запроваджена як «аварійне гальмо» для боротьби з третьою хвилею епідемії коронавірусу та встановлювала єдині правила для всієї ФРН. Після завершення його дії повноваження при прийнятті рішень знову переходять на рівень федеральних земель.

В.о. канцлера також сьогодні обговорює ситуацію з прем’єрами земель.

Напередодні Інститут Роберта Коха заявив про рекордну добову кількість нових випадків інфікування коронавірусом – 65 371.