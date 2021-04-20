Чехия на фоне дипломатической войны с РФ больше не рассматривает покупку "Спутник V".

Об этом заявил вице-премьер Чехии, глава МВД и и.о. министра иностранных дел Ян Гамачек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Lidove Noviny.

Бывший министр здравоохранения, а ныне советник президента Роман Примула ранее заявил CNN Prima News, что для использования "Спутник V" в Чехии пока не время.

"Я согласен с профессором в этом. Наш единственный путь - сосредоточиться на вакцинах, которые поступают через ЕС и одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. Я считаю, что мы можем также открыть эту тему в дискуссиях с союзниками", - сказал Гамачек.