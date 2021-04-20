Чехия просит страны ЕС и НАТО проявить солидарность и тоже избавиться от дипломатов России

Чехия призывает страны Евросоюза и НАТО продемонстрировать солидарность с Прагой и тоже выслать дипломатов России. Об этом сказал вице-премьер- министр страны Ян Гамачек во время сегодняшней пресс-конференции.

"Мы призываем к коллективным действиям, нацеленным на совместную депортацию членов российской службы разведки", - цитирует Novy Cas слова Гамачека, который также возглавляет чешское МВД, а также временно исполняет обязанности министра иностранных дел.

В ответ Россия выслала 20 работников посольства Чехии в Москве. По словам Гамачека, это фактически парализовало работу чешской дипломатической миссии.Скандал между Чехией и Россией Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии выслало из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В то же время чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края, сообщает УНИАН.