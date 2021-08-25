Чехія відкрила кордони для вакцинованих українців

Сьогодні уряд Чехії дозволив відвідувати країну повністю вакцинованим українцям. Про це повідомляє МЗС, інформує УНН.

В'їзд до Чехії дозволено громадянам України, які пройшли повний курс щеплення вакциною, сертифікованою Європейським агентством з лікарських засобів, а саме: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield. Для підтвердження курсу вакцинації потрібно мати цифровий сертифікат у додатку "Дія". Між другою дозою вакцини та датою в'їзду в Чехію має минути не менше ніж 14 днів.

Водночас кордони відкриті для українців, в яких від вакцинації другою дозою минуло щонайменше 14 днів. Із собою потрібно мати: сертифікат англійською мовою про повний курс вакцинації із зазначенням персональних даних вакцинованої особи, типу вакцини, ідентифікаційними даними установи, що видала сертифікат, а також можливості віддаленої перевірки вказаних у письмовому підтвердженні даних (через QR-код); в'їзний формуляр Чеської Республіки, який можна заповнити онлайн за посиланням: https://plf.uzis.cz/. Отримане на e-mail підтвердження про заповнення формуляру (роздруковане або збережене на мобільному пристрої) потрібно подати під час прикордонного контролю або перевірки місця проживання; біометричний паспорт для виїзду за кордон; медичне страхування на термін поїздки.

На початку серпня в'їзд на свою територію вакцинованим українцям дозволила Швейцарія. За матеріалами УНН.