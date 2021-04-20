Чехія закликає країни ЄС висилати російських дипломатів

Міністр закордонних справ Чехії Ян Гамачек просить інші держави Європейського Союзу розглянути можливості висилки російських дипломатів. Про це він розповів в інтерв'ю британському виданню Sky News.

Гамачек підкреслив, що Чехія просить солідарності У інших країн-членів ЄС в питанні висилки чиновників з Росії, які працюють на їх території.

У той же час в Чехії розуміють, що остаточне рішення з даного питання повинні приймати інші окремі держави.

При цьому глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель розповів, що Чехія офіційно не зверталася до ЄС із закликом висилати російських дипломатів.

У свою чергу заступник глави російського МЗС Олександр Грушко висловив надію на те, що російських дипломатів не висилатимуть з інших країн Європейського Союзу на тлі скандалу з Чехією.

Чехія оголосила в розшук двох російських агентів, які в Британії отруїли Скрипаля, за підозрою в Організації складу з боєприпасами. За матеріалами InfoResist