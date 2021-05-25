Через європейські обмеження "Белавиа" скорочує 50% співробітників

Білоруська авіакомпанія "Белавиа" скорочує половину своїх співробітників після обмежень європейських країн. Про це повідомив білоруський блогер Антон Мотолько в Telegram.

Блогер опублікував документ, датований 25 травня, у якому йдеться, що скорочення штату працівників пов'язане з введенням ЄС обмежень на виконання польотів.

Також у документі йдеться про підготовку пропозицій щодо виключення всіх витрат, не пов'язаних із підтриманням виробничої діяльності авіакомпанії в умовах значного зменшення обсягів робіт.

Крім того, компанія планує відправити частину працівників у неоплачувані відпустки або з частковим збереженням зарплат.

** Країни ЄС, США, Канада, Україна та інші держави засудили дії влади Білорусі й закликали негайно звільнити затриманих. Низка країн заборонила національним авіакомпаніям літати над Білоруссю, це рекомендувала і Єврорада. Окрім того, 25 травня керівництво Євросоюзу обговорить питання про введення додаткових санкцій проти Мінська. За матеріалами Гордон