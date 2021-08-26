Через забруднення флаконів: Moderna призупинила постачання близько 1,63 млн доз COVID-вакцини в Японію

Moderna заявила, що призупинила постачання близько 1,63 млн доз вакцини проти COVID -19 в Японію після повідомлення про забруднення флаконів твердими частинками

Про це повідомляє Reuters.

Хоча Moderna заявила, що жодних проблем з безпекою та ефективністю не було виявлено, призупинення - це нова невдача для фірми.

"Moderna підтверджує, що вона була повідомлена про випадки потрапляння твердих частинок у флакони з вакциною від COVID-19 з лікарськими засобами", - йдеться в заяві Moderna.

За даними Moderna, забруднення могло бути пов'язано з виробничою проблемою на одній з виробничих ліній на майданчику в Іспанії.

"Компанія розслідує звіти й залишається зобов'язаною оперативно співпрацювати зі своїм партнером, Takeda та регулюючими органами, щоб вирішити цю проблему", - йдеться у повідомленні.

Після консультації з Takeda міністерство охорони здоров'я вирішило скасувати використання деяких доз, але, як заявило, прагнутиме мінімізувати вплив на свої плани вакцинації.

В лотах зі дефектами було 565 400 доз, і "з обережності" Moderna відклала лот і два сусідні. За матеріалами Еспресо TV