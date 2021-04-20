Чорногорія скасувала обмеження для туристів з України

Чорногорія скасовує всі обмеження на відвідування країни для громадян із чотирьох країн, серед яких й Україна.

Про це повідомив міністр фінансів країни Мілойко Спаіч у Twitter у вівторок, 20 квітня.

"З радістю повідомляємо вам, що для відвідування Чорногорії у туристичний сезон 2021 року для громадян Російської Федерації, Республіки Білорусь, України та Північної Македонії будуть зняті всі обмежувальні заходи, в тому числі й ПЛР-тестування", - написав він.

До сих пір іноземцям при в'їзді до Чорногорії було потрібно пред'явити один з трьох документів: довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, зробленим не раніше ніж за 72 години до перетину кордону, довідку з позитивним результатом аналізу на антитіла IgG або сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19. За матеріалами Слово і Діло.