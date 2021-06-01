Covid-19 отримав нові назви. Для чого це зробили

Всесвітня організація охорони здоров'я анонсувала нову систему назв для Covid-19.

Відтепер ВООЗ буде використовувати літери грецького алфавіту для штамів Covid-19, які раніше називали британським, південноафриканським, індійським.

Наприклад, для британського варіанту обрали літеру Альфа, для Південноафриканського - Бета, а для індійського - Дельта.

Це зробили для того, щоб спростити найменування, а ще - щоб подолати стигму довкола країн походження вірусу.

Раніше уряд Індії критикував використання назви "індійський" для варіанту вірусу B.1.617.2, який вперше виявили у цій країні у жовтні 2020 року. У ВООЗ ніколи офіційно не називали вірус так.

"Не можна стигматизувати країни за те, що там виявили нові штами і повідомили про них", - заявила Марія Ван Керхове, технічний директор ВООЗ з реагування на Covid-19.

Вона також закликала спостерігати за варіантами вірусу і обмінюватись даними, щоб зупинити його поширення.

Повний список назв вірусу опублікували на сайті ВООЗ.

Ці грецькі літери не замінять наукові назви. І якщо офіційно знайдуть понад 24 варіантів, у системі закінчаться грецькі літери. Тоді оголосять нову систему найменувань, сказала пані Ван Керхове в інтерв'ю STAT News.

"Ми не говоримо про заміну назви B.1.1.7. Це насправді робимо для того, щоб допомогти у спілкуванні з пересічними людьми, - сказала чиновниця, - Щоб у публічному дискурсі ми могли обговорювати деякі з цих варіантів простішою мовою".

У понеділок стало відомо, що Велика Британія - на початковій стадії третьої хвилі Covid-19, частково під впливом вірусу Дельта, або індійського варіанту.

Вважається, що він поширюється швидше, ніж варіант Альфа (Велика Британія), який відповідав за сплеск випадків у Британії протягом зими.

Тим часом у В'єтнамі, ймовірно, виявили поєднання обох цих варіантів. У суботу міністр охорони здоров'я країни заявив, що вірус може швидко поширюватись в повітрі, і назвав це "дуже небезпечним". За матеріалами BBC.