Cуд Канади визнав збиття літака МАУ в Ірані терористичним актом

Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав, що збиття літака "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерана було навмисним терористичним актом.

Про це повідомляє Global News.

Суд задовольнив позов чотирьох сімей проти Ірану, родичі яких загинули в катастрофі. У своєму рішенні суддя спирався на думки двох експертів, один з яких дійшов висновку, що Революційна гвардія "знала, що рейс PS 752 був цивільним літаком, і цілеспрямовано збив його з метою знищення".

Суддя прийняв рішення з таким формулюванням: "Позивачі довели, що збиття відповідачами рейсу PS752 було терористичним актом".

Рішення передадуть владі Ірану, а позивачі тепер зможуть вимагати компенсації.

Представники Ірану в суді участі не брали, тому їх захист ніхто не забезпечував. Обвинуваченими у справі фігурують Іран, Революційна гвардія, Збройні сили Ірану та верховний керівник Алі Хаменеї.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (у тому числі 55 громадян Канади та 30 постійних мешканців країни).

Голова МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф визнав, що іранські військові від початку знали, що це вони збили літак МАУ, але вимагали приховувати цей факт.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака. За матеріалами LB.ua

У березні 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття літака. Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".

У МЗС на це відповіли, що остаточний технічний звіт Ірану щодо причин аварії - це спроба приховати істинні причини його збиття. Згодом міністерство додало, що Україна вимагатиме розгляду на Раді ICAO оприлюдненого Іраном звіту про авіакатастрофу літака МАУ і відновлення та продовження іранською стороною технічного розслідування цієї трагедії.

У квітні в Ірані заявили, що десятьом посадовим особам висунули звинувачення у зв'язку зі збиттям літака. Жодного імені чи посади не назвали. У МЗС на це відповіли, що Україна не прийме на віру не підтверджену реальними доказами версію збиття літака МАУ.