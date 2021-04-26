Дата зустрічі президентів Байдена та Путіна поки невідома - Псакі

Дата зустрічі президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна поки невідома.

Про це на брифінгу повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Ми поки що до цього не дісталися", - сказала вона, відповідаючи на питання про можливу зустріч лідерів у середині червня.

Псакі заявила, що повідомить, якщо з'являться деталі можливої зустрічі.

"Однак ніякого підтвердження деталей у нас поки немає. Або запропонованих термінів ", - уточнила вона.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден раніше повідомив, що ще влітку 2020 року домовлявся з очільником РФ Володимиром Путіним про зустріч.

Як заявив народний депутат з фракції "Європеиська Солідарність" Олексій Гончаренко, президент РФ Володимир Путін стягнув російські війська до кордону України з єдиною метою - поговорити з лідером США Джо Байденом.

За матеріалами Прямий канал.