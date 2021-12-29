Деескалація навколо України: у Берліні сподіваються на дипломатів

В уряді ФРН сподіваються, що ціла низка міжнародних зустрічей, які мають відбутися невдовзі, допоможе деескалації ситуації навколо України.

Про це заявив на брифінгу речник федерального уряду Вольфганг Бюхнер, передає Укрінформ.

За його словами, зараз очікується ціла серія контактів: 10 січня переговори в Женеві між США та Росією, ймовірне засідання Ради НАТО-Росія, двостороння німецько-російська зустріч між радником федерального канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Єнсом Плетнером та представником Росії по Україні Дмитром Козаком. До того ж, очільниця МЗС ФРН повідомила, що найближчим часом зустрінеться з російським колегою Сергієм Лавровим, а також запланована дискусія на платформі ОБСЄ.

"Якщо поєднати все це разом, я вважаю, що стане зрозумілим, що зараз існує ціла низка дипломатичних ініціатив, і федеральний уряд завжди висловлював бажання, щоб цей конфлікт (навколо України) був деескалований дипломатичними каналами", - заявив Бюхнер.

Він також додав, що Німеччина зацікавлена у відновленні роботи "нормандського формату".

Речниця німецького МЗС Андреа Зассе зі свого боку зауважила, що Берлін "дуже-дуже тісно координує позиції з партнерами по ЄС з питання Росії, а також відбувається тісний обмін думками між ЄС і США".

На перемовинах 10 січня представники США та Росії планують обговорити безпекову ситуацію довкола України та діяльність НАТО в Європі.