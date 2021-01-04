Демократку Ненсі Пелосі переобрали головою нижньої палати Конгресу США

Конгресвумен Ненсі Пелосі переобрали на посаду голови Палати Представників. 3 січня голоси за 80-річну кандидатку від Демократичної партії віддали 216 конгресменів, 209 проголосували проти, передає Reuters.

Одним з ключових пріоритетів своєї роботи Пелосі назвав боротьбу з пандемією COVID-19.

Ненсі Пелосі вже очолювала Палату Представників у 2007-2011 роках, а також із січня 2019 року. Вона проявила себе як один з найбільш жорстких критиків 45-го президента США Дональда Трампа, і той відповідав їй взаємністю.

6 січня має відбутися спільне засідання обох палата Конгресу США, на якому будуть затверджені результати виборів президента, які виграв демократ Джо Байден.

Інавгурація 46-го президента США запланована на 20 січня 2021 року. За матеріалами ZN.UA