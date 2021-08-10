Держдеп оголосив про призначення спецпосланця щодо "Північного потоку-2"

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив про призначення Амоса Хохштейна старшим радником Держдепу США з питань енергобезпеки. Він також буде спецпосланцем США щодо реалізації угоди про запуск "Північного потоку-2" з Німеччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Блінкена у Twitter.

"Я призначаю Амоса Хохштейна старшим радником з питань енергетичної безпеки. Він унікально підходить для підтримки розробки та впровадження інтегрованої стратегії зміцнення глобальної енергетичної безпеки", - наголосив держсекретар США. За матеріалами РБК-Україна.