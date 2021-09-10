Держдеп США прокоментував ситуацію в Нафтогазі

США висловлюють занепокоєння у зв'язку зі звільненням незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" та закликають позитивно врегулювати це питання.

Про це на брифінгу в Вашингтоні заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми глибоко занепокоєні поточною кризою в управлінні Нафтогазу, включно з відставкою 8 вересня незалежних членів наглядової ради", - повідомив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

Він підкреслив, що Штати виступають на підтримку зусиль задля пошуку рішення, яке "відповідатиме принципам корпоративного управління, передбаченим Організацією економічного співробітництва та розвитку", а також забезпечить раціональне управління Нафтогазом.

Прайс висловив заклик до влади України просувати ці зусилля, особливо з огляду на агресію РФ та окупацію Росією частини української території.

"Ми вітаємо активне залучення уряду України задля позитивного врегулювання цього питання", - зазначив Прайс.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України", призначивши Юрія Вітренка. 19 травня уряд переобрав членів наглядової ради Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Юлію Ковалів і Наталію Бойко. Їхні повноваження були продовжені до затвердження переможців відбору на посади незалежних членів наглядової ради, але не більш як на один рік.

7 вересня у ЗМІ з'явилися повідомлення, що три незалежні члени наглядової ради Нафтогазу вирішили скласти повноваження. Цього ж дня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив першому віцепрем'єру - міністру економіки Олексію Любченку в тижневий термін забезпечити оголошення конкурсу на відбір чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".