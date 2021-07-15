Держдепартамент США платитиме до $10 млн за інформацію про іноземних хакерів

Держдепартамент США пообіцяв платити до $10 млн за інформацію, яка допоможе встановити особу або місцеперебування хакерів, які діють за вказівкою іноземного уряду й атакують найважливіші об'єкти американської інфраструктури. Про це вказано в заяві Держдепу від 15 липня.

Платити за інформацію про хакерів будуть у межах програми "Винагорода за правосуддя".

"Деякі кібероперації можуть порушувати закон про комп'ютерне шахрайство і зловживання (СFAA). Порушення можуть охоплювати передавання загроз вимагання як частину атак програм-здирників, несанкціонований доступ до комп'ютера або перевищення дозволеного доступу і в такий спосіб отримання інформації з будь-якого захищеного комп'ютера, навмисне передавання програми, інформації, коду або команди. До захищених комп'ютерів належать не тільки комп'ютерні системи уряду США і фінансових установ, а й ті, які використовують у міждержавній або іноземній торгівлі чи комунікаціях", - указано в повідомленні.

У межах програми "Винагорода за правосуддя" створили канал передавання інформації через Dark Web для захисту безпеки і захисту потенційних джерел, зауважили дипломати.

"Програма працює з міжвідомчими партнерами, щоб забезпечити швидке опрацювання інформації, а також можливе переміщення та виплату винагород джерел. Винагороди можуть містити платежі у криптовалюті", - підкреслили в Держдепі. За матеріалами Гордон.