Директор ЦРУ: Не варто недооцінювати "апетит до ризику" Путіна

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс вважає, що хоча справжні наміри Кремля щодо України поки що не зрозумілі, не можна недооцінювати "апетит до ризику" Володимира Путіна. Його висловлювання на заході Wall Street Journal цитує Reuters.

"Що ми дійсно знаємо, це те, що він так розставляє російські збройні сили та служби безпеки, щоб вони могли діяти з максимальним розмахом", - сказав Бернс.

На початку листопада директор ЦРУ літав до Москви за дорученням президента США Джо Байдена, щоб застерегти Кремль від планів наступальних операцій проти України. З кінця жовтня 2021-го низка авторитетних американських ЗМІ повідомили, що Росія нарощує війська біля кордонів України . У Держдепі США стурбовані, що Росія може "повторити помилку 2014 року".

1 грудня Путін заявив, що Росія хоче "юридичних гарантій" того, що Україна не увійде до Північноатлантичного альянсу, і закликав керівництво НАТО розпочати "предметні переговори".

Сьогодні, 7 грудня, щодо відеозв'язку відбудуться переговори Байдена з Путіним. Лідери планують обговорити стурбованість США нарощуванням військової сили Росії на кордоні з Україною. Перед переговорами Байдена з Путіним президент Володимир Зеленський погодив позиції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Байден зателефонував президентом Франції Емманюелем Макроном, в. о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель, прем'єрами Великобританії Борисом Джонсоном та Італії Маріо Драгі. За матеріалами ЛігаБізнесІнформ.