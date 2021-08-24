Директор ЦРУ таємно зустрічався в Кабулі з лідером "Талібану" - ЗМІ

Директор ЦРУ Вільям Бернс 23 серпня провів таємну зустріч у Кабулі з політичним керівником талібів, муллою Абдулом Гані Барадаром. Про це написала газета The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Президент США Джо Байден вирішив скерувати Бернса на зустріч на тлі зусиль з евакуації з кабульського аеропорту. Байден назвав процес евакуації "одним із найбільших і найскладніших повітряних перевезень в історії", ідеться у статті.

У ЦРУ відмовилися коментувати таємну зустріч Бернса, але співрозмовники газети припускають, що розмова була про крайній строк, до якого американські військові мають завершити повітряне перевезення громадян США й афганських союзників. Спікер талібів Забіхула Муджахід говорив, що це необхідно зробити до 31 серпня.

Зустріч з Барадаром - це прямий обмін думками на найвищому рівні відтоді, як бойовики взяли під контроль Кабул, сказав один з американських чиновників телеканалу CNN.

Представник "Талібану" сказав Reuters, що не знає про зустріч Барадара з главою ЦРУ. За матеріалами Гордон.