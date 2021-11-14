Дії режиму Лукашенка відвертають увагу від активності РФ на кордоні з Україною, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з Міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау. В ході бесіди він заявив, що дії білоруського режиму Олександра Лукашенка відвертають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", - заявив держсекретар США.

Також під час розмови Блінкен і Рау засудили використання вразливих мігрантів і закликали Лукашенка усунути корінні причини санкцій, введених заходом, - відмова в правах людини і основних свободах для білоруського народу.

Крім того, Блінкен висловив глибоку вдячність Польщі за її активну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Сполучені Штати, Польща, інші союзники і партнери єдині в прагненні нав'язати Москві значні витрати за її військову агресію і зловмисну діяльність в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше начальник штабу оборони Великобританії Нік Картер заявив про наростаючу кризу і великий ризик початку "випадкової" війни між Заходом і Росією.

Напередодні заступник голови офісу президента Роман Машовець заявив, що Збройні Сили Російської Федерації постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України. Побоювання ескалації збільшилися після того, як західні ЗМІ опублікували фото, які свідчать про скупчення російських військ біля українського кордону.