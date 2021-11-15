Для швидшої зупинки мігрантів: Польща будуватиме стіну на кордоні з Білоруссю в три зміни

Керівництво Польщі будуватиме стіну на кордоні з Білоруссю в три зміни. Таким чином влада країни планує зупинити швидке надходження мігрантів.

Про це написав міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

Голова МВС Польщі зазначив, що над будівництвом стіни працюватимуть одночасно чотири компанії. Роботи будуть проводитися 24 години на добу в три зміни.

Будівництво стіни розпочнуть вже цього року. Мігранти почали штурм білорусько-польського кордону

"Будівництво стіни на кордоні розпочнеться цього року. Роботи виконуватимуться одночасно різними підприємствами на чотирьох ділянках, цілодобово у три зміни. Це основні рекомендації за підсумками сьогоднішнього засідання міжвідомчої групи з будівництва стіни", - зазначив міністр.

Так, 8 листопада, до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів з Білорусі. У Польщі вважають, що в такий спосіб самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається штурмувати кордон. Водночас білоруська сторона вкотре звинуватила Польщу в нібито витісненні нелегалів.

Після цього в Міністерстві оборони Польщі оголосили бойову готовність на кордоні з Білоруссю. Натепер там чергують понад 12 тисяч солдатів.

Зазначимо, що 12 листопада група нелегальних мігрантів на білорусько- польському кордоні прорвала загородження та змогла потрапити на територію Польщі. За попередніми оцінками кордон перейшли до 200 біженців з Білорусі.

Між тим, як повідомив очільник МВС Денис Монастирський, на державному кордоні України є десять ділянок через які нелегальні мігранти з Білорусі можуть спробувати потрапити на територію країни. Він також анонсував проведення навчань з територіальної оборони біля кордону з Білоруссю через загрозу напливу нелегалів.

Тим часом у зв'язку з кризовою ситуацією на польсько-білоруському кордоні, Україна додатково залучить до охорони кордону з Білоруссю 8,5 тисячі військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії та поліції. За матеріалами Прямий канал.