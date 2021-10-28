До 2000 будівельників з України отримають право на працевлаштування в Ізраїлі

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук провів зустріч із головою Федерації працівників будівельної та деревообробної промисловості держави Ізраїль Іцхаком Мойалем. Під час розмови сторони обговорили питання забезпечення прав та соцзахисту українців, які мають право на працевлаштування в Ізраїлі, а також залучення додаткових фахівців з України. Про це Посольство України повідомляє на сторінці Facebook.

Повідомляється, що станом на жовтень 2021 року в Ізраїлі працює близько 1250 українських будівельників. За результатами зустрічі ухвалено рішення щодо додаткового залучення близько 2000 фахівців з України.

Сторони вважають, що чіткі та прозорі правила щодо залучення робочої сили з України допоможуть перешкоджати нелегальній трудовій міграції до Ізраїлю.

Згідно з опитуванням соціологічної групи Рейтинг, понад половина українців (54%) віком від 16 до 24 років хочуть працювати за кордоном.

Водночас частка молоді у віці 25-30 років, які хотіли б залишити країну заради роботи за кордоном, становить 40%.

У Всеукраїнській асоціації компаній з міжнародного працевлаштування заявляють, що трудова міграція з України виходить на рівень, який був до початку пандемії коронавірусу.

За матеріалами LIGA.Бізнес