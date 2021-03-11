До нового європейського санкційного списку потрапили представники Росії та Китаю
2021-03-11 22:14
В ЄС погодили нові санкції проти Росії та Китаю.
Про це на своїй сторінці у Twitter заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Посли ЄС врешті-решт домовилися про санкції за порушення прав людини, включно з людьми з Китаю. Деякі росіяни також там, а також кілька інших осіб", - йдеться у дописі.
У ЗМІ зазначають, що новий пакет санкцій передбачає заборону на видачу віз, а їх активи в ЄС заморозять. Рішення має бути схвалене міністрами закордонних справ ЄС 22 березня.
Нагадаємо, РНБО продовжила санкції проти двох російських банків