Президент Джо Байден заявив, що змусить Володимира Путіна "поплатитися" за втручання у вибори США.

Так він прокоментував звіт американської розвідки, у якому йшлося про те, що Росія нібито намагалася дискредитувати Байдена під час президентської кампанії 2020 року.

Про це президент розповів у інтерв'ю ABC news, яке вийшло в ефір у середу, інформує Український Погляд.

Під час інтерв'ю Байден сказав, що попереджав Путіна про можливу відповідь під час телефонної розмови в кінці січня.

"Він заплатить ціну. Ми довго розмовляли, він і я… Я знаю його відносно добре. І розмова почалася з того, що я сказав: "Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я з'ясую, що це сталося, то будьте готові"", - сказав Байден.

На запитання ведучого, чи думає Байден, що президент Путін убивця, президент відповів ствердно: "Ммм, так".

Розвідники зазначають, що президент Росії Володимир Путін знав та, ймовірно, скеровував роботу розвідувальних служб Росії щодо дискредитації нинішнього президента США Джо Байдена під час президентських виборів 2020 року.

У звіті зазначають, що на відміну від президентських виборів у США у 2016 році, не було помічено спроб російських хакерів вплинути на виборчий процес. Проте люди, причетні до російської розвідки, поширювали у країні вигідні Росії наративи проти Байдена та за Трампа, а також впливали на впевненість людей щодо чесності процесу виборів.

Джерела: abc news