Джонсон застеріг Кремль від збройного авантюризму на кордоні з Україною

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що можливе масштабне вторгнення російських військ на територію України було б "трагічною, трагічною помилкою" для Кремля.

Про це, як повідомляє The Guardian, він сказав у середу під час спілкування з членами британського парламенту, передає Укрінформ.

"Це було б трагічною, трагічною помилкою Кремля думати, що можна отримати щось за рахунок збройного авантюризму",- наводить видання відповідь прем'єра на запитання щодо можливої допомоги Британії для Польщі й України.

Джонсон також зауважив у цьому зв'язку, що Польща як країна-член НАТО має гарантію безпеки від Альянсу, а Україна не має такої можливості. Однак, за словами глави уряду, важливо, щоби всі сторони розуміли ціну прорахунку в ситуації щодо зосередження російських сил на українському кордоні.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні відбувся візит міністра оборони Великої Британії до Києва та його зустріч з українським колегою. В Україні це назвали "черговим етапом двосторонньої співпраці задля підвищення обороноздатності України та розвитку взаємосумісності" у двосторонній взаємодії.