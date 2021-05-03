Екологи з Німеччини виступили проти будівництва "Північного потоку-2"

Одна з найбільших природоохоронних організацій Німеччини, NABU, подала позов проти будівництва "Північного потік - 2".

Російський газопровід проходить через чотири райони у Балтійському морі що охороняються, і завдає шкоди вразливому морському середовищу, йдеться в повідомленні NABU.

Екологи оскаржують дозвіл на будівництво, видане Федеральним агентством морського і гідрографічного управління (BSH) Німеччини.

Позов стосується незакінченої ділянки трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. У зв'язку з поданим позовом будівельні роботи на німецькій ділянці поки не дозволені, йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що позовом передувала процедура заперечення, яка почалася у 2018 році та в останній раз була розширена в березні 2021 року. BSH відхилило цю заперечення 1 квітня 2021 року.

Як відзначили екологи, зараз є тільки один спосіб дій по обмеженню збитку Балтійського моря.

Раніше повідомлялося, що повна реалізація "Північного потоку-2" буде означати непоправне ослаблення України.

Нагадаємо, що будівництво газопроводу зупинилося в грудні минулого року через санкції США. Готовність проєкту оцінюється в 95%. Для закінчення будівництва газопровід "Північний потік-2" залишилося прокласти ще майже 150 км труб - 120 км у водах Данії і понад 28 в водах Німеччини.

Президент США Джо Байден виступає проти завершення проекту, але поруч з цим намагається налагодити відносини з Німеччиною. Деякі американські чиновники рекомендують президентові послабити обмеження, а замість цього вивчити можливі варіанти, як газопровід можна буде використовувати в кризових ситуаціях. За матеріалами ZN.ua