Екс-кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарико засудили до 14 років позбавлення волі

Верховний суд Білорусі засудив колишнього главу Белгазпромбанку і кандидата в президенти країни Віктора Бабарико засудили до 14 років позбавлення волі. Про це повідомляє державне агентство БелТА.

Бабарико звинувачували у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом, і отриманні хабара в особливо великому розмірі. За версією слідства, будучи главою Белгазпромбанка, Бабарико "створив з числа своїх заступників організовану групу" для отримання хабарів від бізнесменів.

Держобвинувачення вимагало для Бабарико 15 років позбавлення волі посиленого режиму з позбавленням права обіймати керівні посади.

За матеріалами Перший Незалежний