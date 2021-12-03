Експерт Chatham House: Росію не можна переконати - її можна стримати і зупинити

Російська Федерація прагне змінити європейський і світовий безпековий порядок, тому її керівництво не можна переконати піти на співпрацю, але Росії можна опонувати, її можна стримати і зупинити.

Таку думку висловив науковий співробітник Програми досліджень Росії та Євразії Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House (Велика Британія) Джеймс Шерр під час міжнародної дискусії UCU Global, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Експерт зауважив, що сьогоднішня Росія не є частиною загальної етичної системи, вона є супротивником, і не має нічого проти того, щоб ним бути.

"Росія не зацікавлена в поліпшенні відносин з іншими країнами, натомість вона прагне конкретних змін у європейському і світовому безпековому порядку. Нинішнє керівництво Росії неможливо переконати змінити свою думку і піти на співпрацю у нашому розумінні цього терміну. Росію не можна переконати, але їй можна опонувати, її можна стримати і зупинити", - сказав Шерр.

Він додав, що Росія прагне реструктуризувати і за згоди колективного Заходу легалізувати це де-юре і де-факто.

"Тобто Росія домагається визнання сфер впливу, панування в "русском мире", місця для себе серед світових гравців з можливістю ухвалювати рішення, які, зокрема, впливають на важливі для неї інтереси", - зазначив експерт.

Він спрогнозував, що Росія обстоюватиме свої життєво важливі інтереси, використовуючи за можливості і військові засоби. За словами Шерра, нинішнє російське керівництво звикло до необмеженого використання сили і для нього не існує жодних кордонів.

"Їм все одно, головне - щоб це можна було реалізувати, аби роз'єднати опонента чи знищити противника, незалежно від того, як ці їхні дії впливають на бізнес чи якісь інші сфери життя", - вважає науковий співробітник Chatham House.

Як повідомляли ЗМІ, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін на майбутньому онлайн-саміті з президентом США Джо Байденом вимагатиме гарантій невступу України до НАТО, а також закріплення їх у відповідному документі.