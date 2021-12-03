Експосол Польщі: Будемо замирювати Путіна - побачимо більше "Донбасів" на сході ЄС

Якщо Європа піде на мир із президентом РФ Володимиром Путіним, то скоро буде дедалі більше таких місць як Донбас на східному кордоні Європейського Союзу.

Про це заявив колишній посол Польщі в Україні та радник члена Європейського Парламенту Вітольда Ващиковського Ян Пєкло під час Міжнародної дискусії UCU Global: "Етичні рішення для світу множинних криз".

Зокрема, на його думку, наразі перед Європою на східному кордоні постали такі питання, як при розпаді Югославії та війни на Балканах.

"Без НАТО, без участі США навряд чи було б можливо ситуацію розв'язати зараз. Перед Європою стоять по суті схожі питання, але вже у східній частині. Україну маю на увазі тут, але також маю на увазі те, що відбувається на східному кордоні ЄС і НАТО", - сказав радник євродепутата.

Пєкло зауважив, що хоча Польщі вдалося заручитися підтримкою кордонів для опору Лукашенку, реакції на ці події все одно розділилися в різних столицях ЄС.

"В цій книзі цей розділ все ще не дописаний. Це початок набагато більшої проблеми. І якщо ми домовимося замирювати Путіна, скоро ми побачимо дедалі більше таких місць як Донбас на східному кордоні ЄС", - переконаний дипломат.

Експосол також підкреслив, що перед Путіним не можна давати слабину, оскільки він нею скористається на повну, і додав: "Це важливий урок, і Європа ще поки не повністю його засвоїла. Вона його ще вивчає".

3 грудня посольство США в Україні закликало оцінювати дії Росії реально, щоб не дати їй використовувати дезінформацію як привід для агресії. За матеріалами Укрінформ