Експрезидента Франції Саркозі засудили до 3 років позбавлення волі

Суд у Франції виніс обвинувальний вирок стосовно колишнього президента країни Ніколя Саркозі у справі про корупцію. Його засудили до трьох років позбавлення волі, два з яких - умовно, пише НВ.

Ніколя Саркозі визнали винним у корупції та зловживанні впливом. За версією слідства, експрезидент Франції намагався отримати у судді відомості про справу, фігурантом якої він був.

Нагадаємо, Саркозі, який очолював Францію з 2007 по 2012 роки, стане першим експрезидентом у сучасній історії країни, який з'явиться на лаві підсудних.

До нього судили лише одного колишнього президента Жака Ширака - і засудили у 2011 році - за фіктивне працевлаштування в Парижі, але він ніколи не виступав перед суддями через стан здоров'я.

Це вже четверта справа щодо Саркозі. 16 жовтня Саркозі висунули звинувачення в участі у "злочинній групі", у справі щодо підозри у фінансуванні його передвиборчої кампанії з Лівії у 2007 році.

Крім того, між 17 березня та 15 квітня 2021 року має відбутися судовий розгляд щодо нелегального фінансування виборчої кампанії 2012 року, у якій показники витрат нібито були занижені.