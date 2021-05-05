Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон виступає проти "Північного потоку-2"

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон виступає проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляється на сайті Держдепу.

Нагадаємо,19 березня держсекретар США закликав компанії-учасниці будівництва "Північного потоку-2" негайно припинити роботи з прокладання труб і пригрозив введенням нових санкцій.

Читайте в "Терміналі", будівельні роботи на газопроводі "Північний потік- 2'' в територіальних водах Німеччини можуть бути припинені на невизначений термін, але екологи мають надати конкретні аргументи для призупинення. Про це заявила голова німецького регулятора BSH Карін Камманн-Кліппштейн.