Евросоюз выделит Молдове EUR60 млн на преодоление газового кризиса

Европейский союз выделит Молдове средства на борьбу с энергетическим кризисом в стране. Об этом 27 октября в Twitter сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В среду в Брюсселе она встретилась с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилице.

"Еврокомиссия предоставит €60 млн, чтобы помочь Молдове справиться с нынешним энергетическим кризисом", - написала фон дер Ляйен.

Президент Майя Санду поблагодарила в Twitter главу Еврокомиссии "за ее готовность поддержать Молдову в преодолении газового кризиса".

28 октября в Брюсселе запланирован Совет ассоциации ЕС - Молдова, отмечается на сайте Европейского совета. Это будет шестое заседание.

Мероприятие пройдет под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и премьера Гаврилицы. Европейскую комиссию будет представлять комиссар по европейской политике соседства и расширения Оливер Вархели. За матеріалами Гордон.