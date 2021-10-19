ФБР обшукує будинок російського олігарха Дерипаски у Вашингтоні

Агенти ФБР у вівторок прийшли з обшуком до будинку російського олігарха Олега Дерипаски у Вашингтоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал NBC News.

Зазначається, що репортери телеканалу перебувають поблизу будинку Дерипаски, оточеного агентами ФБР.

За даними телеканалу, співробітники ФБР увійшли в будинок російського олігарха, імовірно, для здійснення обшуку. Причини проведення обшуку поки невідомі.

Причини проведення обшуку поки невідомі. Прессекретар ФБР сказав, що агенти проводить "правоохоронну діяльність в домі", але не уточнює, в чому саме справа.

Слід зазначити, що Олег Дерипаска був серед двох десятків російських олігархів та чиновників, щодо яких рішенням Міністерства фінансів США у квітні 2018 року були запроваджені санкції за "ворожі дії Росії по всьому світу". Окрім Дерипаски в цьому списку опинилися ще 8 пов'язаних з олігархом компаній.

Але у 2019 році США зняли санкції з трьох компаній Дерипаски після того, як він відмовився від контролю над ними. Проте через рік агентство Bloomberg повідомило, що європейські чиновники направили владі США звіт, у якому зазначалося, що Дерипаска зберіг значний вплив на одну з цих компаній (En+).

Дерипаска займає 37 місце в рейтингу найбагатших бізнесменів РФ за версією Forbes. Журнал оцінює його статки в 16,8 мільярда доларів.

Також він - колишній діловий партнер американського юриста Пола Манафорта, котрий керував передвиборчим штабом Дональда Трампа у 2016 році.